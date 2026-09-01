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Царьград

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Корнеева уступила Киз в первом круге US Open 2026

Корнеева уступила Киз в первом круге US Open 2026

Русская теннисистка Алина Корнеева завершила своё участие в US Open — 2026, проиграв в первом круге Мэдисон Киз со счётом 5:7, 4:6.

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