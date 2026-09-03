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Царьград

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Главное за ночь и утро 3 сентября: массированная атака БПЛА, сколько НПЗ осталось отремонтировать, маркетплейсы перестраивают работы

Главное за ночь и утро 3 сентября: массированная атака БПЛА, сколько НПЗ осталось отремонтировать, маркетплейсы перестраивают работы

ВСУ сделали попытку массированной атаки БПЛА, Владимир Путин раскрыл, сколько НПЗ в России осталось отремонтировать, Максим Решетников рассказал о переходе маркетплейсов к новой модели из-за атак.

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