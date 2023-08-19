История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах

Святогор Князев

Славяне это не русы! Потому они нас и предают каждый раз как только европейская печка начинает прогреваться выше среднего по больничке. И кстати...автор покопайтесь немного в истории...вы обнаружите удивительные вещи, например что готы и гуны тоже славянские племена....