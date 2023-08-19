Иоганн Готфрид фон Гердер (25.08.1744 — 18.12.1803), немецкий поэт и философ. Родился в Риге. Гердер, будучи лютеранским священником много путешествовал по Европе, а в 1776 году он поселился в Веймаре, в качестве архиепископа княжества.
История: Иоганн Готфрид фон Гердер о славянских народах
Комментарии
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Святогор Князев
Славяне это не русы! Потому они нас и предают каждый раз как только европейская печка начинает прогреваться выше среднего по больничке. И кстати...автор покопайтесь немного в истории...вы обнаружите удивительные вещи, например что готы и гуны тоже славянские племена....
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15 час.
м
михаил
Кому интересно, да и для общего развития почитайте Мавро Орбини......
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11 час.
Борис Виленский
Да, Орбини знал много о славянах и их культуре, за что и был запрещён Ватиканом.
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6 час.
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