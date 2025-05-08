Русская Рианна: беременная невеста Тимати Валя Иванова поделилась новыми кадрами с округлившимся животом

«Вам идет беременность», — пользователи Сети остались в восторге Прошло всего несколько дней с тех пор, как невеста 41-летнего рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, официально подтвердила свою беременность, как девушка порадовала поклонников новыми фото.