Россиянам рассказали, какими будут бесплатные лимиты переводов по СБП Ирэн ОрлонскаяЛимит ПСБ на бескомиссионные переводы через Систему быстрых платежей и по реквизитам счета в различные банки увеличен до 50 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии