Банки заинтересовались проверкой устойчивости к «ковровым» DDoS-атакам

Спрос финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе-ноябре 2024 года вырос втрое относительно аналогичного периода год назад, рассказал «Ведомостям» директор по продуктам разработчика продуктов безопасности Servicepipe Михаил Хлебунов.
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