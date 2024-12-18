Банки заинтересовались проверкой устойчивости к «ковровым» DDoS-атакам

Спрос финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе-ноябре 2024 года вырос втрое относительно аналогичного периода год назад, рассказал «Ведомостям» директор по продуктам разработчика продуктов безопасности Servicepipe Михаил Хлебунов.