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Несекретные материалы

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ВСУ предприняли попытку прорыва из «котла» в Харьковской области

ВСУ предприняли попытку прорыва из «котла» в Харьковской области

ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорвать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщают военнослужащие российской группировки «Север».

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