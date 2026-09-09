ВСУ предприняли попытку прорыва из «котла» в Харьковской области

ВСУ предпринимают отчаянные попытки прорвать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщают военнослужащие российской группировки «Север».
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