Жена контрактника: «Он пошел защищать Родину не ради выплат»

В Бавлинском районе продолжается набор на контрактную службу. Жительница Бавлов Марина рассказала, почему ее супруг добровольно отправился в зону специальной военной операции и как живет семья, пока муж находится на передовой.
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