Жители Михайловского округа пожаловались Бастрыкину на состояние домов

В соцсетях к главе Следкома обратились жители поселка Октябрьский Михайловского округа. Они заявили, что многоквартирный дом на улице Цементников, введенный в эксплуатацию более 40 лет назад, находится в ненадлежащем состоянии.
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