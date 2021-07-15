Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

☭КОМПАСПолитикаОчевидно одно: Россия фактически была ограблена Говорят первое впечатление – самое сильное. Поэтому буду пользоваться им и эмоциями, а не фильтрами голоса разума.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛЛарисаинтерпретация класс, но, к сожалению, каждый это делает, как ему выгодно.. ....Александр ПятнистыйА что, автор во многом прав...Игорь КузнецовНаписано достаточно прямолинейно. Даже с использованием "дворовых выражений", но правильно. Вопрос - эта фраза: "Вот я бы лично содрогнулся, когда бы меня назвали партнером" о чём? Кто виноват? Одни ли граждане Украины в том, что теперь они, в лучшем случае "партнёры"? В Европу захотели - вперёд. Или и наши либероиды тоже? М. Ю. Зурабов, посол России на Украине с 2009 по 2016 годы - "невзрачный тихий человечек, продолжавший делать свое отнюдь не российское дело даже во время переговоров по минским соглашениям".ZNzygmund nedialkowКогда в России разваливались сельское хозяйство, сворачивались индустриальные проекты, на Украине развивали индустриализацию, социальные проекты и не только на Украине. В ущерб России финансировались Польша, Румыния, Прибалтика и другие. Ко всему на Украине располагалась огромная армия.Комментировать
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