Мошенники придумали новую схему с «вакцинацией» от гриппа

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы от имени «Госуслуг» и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года.
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