Российский блогер опубликовал 28 минут нового геймплея «Смуты» в 4K и «без Али...

Российский блогер опубликовал 28 минут нового геймплея «Смуты» в 4K и «без Алины Рин»Малоизвестный российский блогер Plague Gaming вслед за недавней демонстрацией исторического ролевого экшена «Смута» от Cyberia Nova выложил 28 минут геймплея ожидаемой игры в 4K и при 60 кадрах/с.