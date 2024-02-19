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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российский блогер опубликовал 28 минут нового геймплея «Смуты» в 4K и «без Али...

Российский блогер опубликовал 28 минут нового геймплея «Смуты» в 4K и «без Али...

Российский блогер опубликовал 28 минут нового геймплея «Смуты» в 4K и «без Алины Рин»Малоизвестный российский блогер Plague Gaming вслед за недавней демонстрацией исторического ролевого экшена «Смута» от Cyberia Nova выложил 28 минут геймплея ожидаемой игры в 4K и при 60 кадрах/с.

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