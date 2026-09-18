Инвестиции в ИИ превысили доходы отрасли в десятки раз

Крупнейшие технологические компании мира в 2026 году направят на инфраструктуру искусственного интеллекта около $660–690 млрд, тогда как прямая выручка ИИ-сервисов оценивается примерно в $51 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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