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Царьград

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Инвестиции в ИИ превысили доходы отрасли в десятки раз

Инвестиции в ИИ превысили доходы отрасли в десятки раз

Крупнейшие технологические компании мира в 2026 году направят на инфраструктуру искусственного интеллекта около $660–690 млрд, тогда как прямая выручка ИИ-сервисов оценивается примерно в $51 млрд.

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