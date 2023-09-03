В ПСЖ рассчитывают расстаться с Навасом до закрытия трансферного окна

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в скором времени может покинуть команду. По информации французских СМИ, в клубе ждут предложений от турецких и саудовских команд, руководство планирует расстаться с голкипером до конца трансферного окна.
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в скором времени может покинуть команду. По информации французских СМИ, в клубе ждут предложений от турецких и саудовских команд, руководство планирует расстаться с голкипером до конца трансферного окна.
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