RT Russia

11 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    6 и 6 это одинадцать? Да это не Шойгу, это Пифагор, Архимед, Леонардо-да-Винчи!:)))Шойгу: ВСУ только...
  • Sema
    Многим детям действительно сложно учиться. Большая нагрузка негативно сказывается на учебе детей. С утра уроки (занят...Психолог Коридзе:...
  • Александр Свитайло
    Обсуждать можно что угодно, хоть полет на Марс... Нам важно, чтобы соблюдались в первую очередь наши интересы, а не У...Путин заявил о го...

В ПСЖ рассчитывают расстаться с Навасом до закрытия трансферного окна

В ПСЖ рассчитывают расстаться с Навасом до закрытия трансферного окна

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас в скором времени может покинуть команду. По информации французских СМИ, в клубе ждут предложений от турецких и саудовских команд, руководство планирует расстаться с голкипером до конца трансферного окна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх