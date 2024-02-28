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Царьград

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В Петербурге изменились цены на бензин и дизельное топливо: что случилось

В Петербурге изменились цены на бензин и дизельное топливо: что случилось

На кошельки автомобилистов в городе на Неве повлиял запрет на экспорт бензина.Цены на автомобильное топлива в Петербурге изменились после решения правительства России запретить экспорт бензина и дизтоплива.

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