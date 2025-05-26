АЛ

Александр Лагуткин

Про какие украденные у Украины области говорит автор!? Кроме Галиции это всё исконно русские территории. Литовцев с этих земель выпер ещё Иван Грозный со своими дружинами. От поляков эти земли освободило нижнегородское ополчение. Из под Полтавы и окрестностей шведов выгнал Петр Первый и русское войско. От турков Крым и всё Причерноморье освободил Суворов со своими "чудо-богатырями". Французов с этих земель выгнал Кутузов и русские войска. От гитлера освободили эти земли русские под руководством Сталина. Где все это время были какие-то непонятные хохлы, которые сейчас вдруг оккупировали эти исконно русские земли!? Нет ни одного города, который сновали бы и построили т.н. хохлы. Про них и узнали только после декрета Ленина об образовании УССР. Даже Киев и Львов были основаны русскими князьями.