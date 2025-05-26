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России нужен Харьков как столица УССР 2.0 с Одессой и Николаевом – Чаплыга

России нужен Харьков как столица УССР 2.0 с Одессой и Николаевом – Чаплыга

Россия не будет присоединять к себе новые регионы Украины, а попытается создать здесь новое государство, чтобы включить потом это образование в состав Союзного государства.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Про какие украденные у Украины области говорит автор!?  Кроме Галиции это всё исконно русские территории.  Литовцев с этих земель выпер ещё Иван Грозный со своими дружинами.  От поляков эти земли освободило нижнегородское ополчение.  Из под Полтавы и окрестностей шведов выгнал Петр Первый и русское войско.  От турков Крым и всё Причерноморье освободил Суворов со своими &quot;чудо-богатырями&quot;.  Французов с этих земель выгнал Кутузов и русские войска.  От гитлера освободили эти земли русские под руководством Сталина.  Где все это время были какие-то непонятные хохлы, которые сейчас вдруг оккупировали эти исконно русские земли!?  Нет ни одного города, который сновали бы и построили т.н. хохлы.  Про них и узнали только после декрета Ленина об образовании УССР. Даже Киев и Львов были основаны русскими князьями.
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