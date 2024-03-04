ZDF выложила ролик для детей про ракету Taurus, которая "хочет" на Украину

logo!plus/zdf Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая якобы "хочет" попасть на Украину, но не может из-за "колеблющегося" канцлера ФРГ Олафа Шольца.