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ZDF выложила ролик для детей про ракету Taurus, которая "хочет" на Украину

ZDF выложила ролик для детей про ракету Taurus, которая "хочет" на Украину

logo!plus/zdf Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая якобы "хочет" попасть на Украину, но не может из-за "колеблющегося" канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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