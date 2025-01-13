«Не все автопроизводители могут это делать», — глава Ford похвастал, что компания зарабатывает сотни миллионов долларов в Китае

Генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли (Jim Farley) заявил, что, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается производитель на китайском рынке, Ford все же добился успеха там в прошлом году, заработав примерно 600 миллионов долларов.
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