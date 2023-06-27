Сорокин занял 9-е место в голосовании за «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей. Кучеров – 12-й, Капризов – 17-й

Российский голкипер «Айлендерс» был упомянут в 41 бюллетене из 196. 4 представителя Ассоциации журналистов поставили его на второе место, 10 – на третье, 11 – на четвертое и 16 – на пятое.
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