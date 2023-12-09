Жога объяснил вопрос Путину об участии в выборах высоким интересом бойцов

Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога признался, что его вопрос президенту Владимиру Путину касательно того, будет ли он баллотироваться на новый срок, был обусловлен высоким интересом со стороны бойцов.
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