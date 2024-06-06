В конгрессе ждут на допрос Псаки по расследованию о выводе войск из Афганистана

Ей нужно дать ответ до 12 июня Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки должна будет предстать перед конгрессом США для дачи показаний в рамках расследования о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, сообщили в комитете по иностранным делам палаты представителей.