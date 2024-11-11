Политика как он...
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Политика как она есть

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  • ВераВерная
    Произойти может всё что угодно.«Промотай вперёд»...
  • Империалист циничный
    Ответь, где нацизм ? О чём ты, убогий ? О себе ? Так ты против платить бабло за ильича ? Ну если против, то в яму.Леониду Слуцкому ...
  • Империалист циничный
    Тебе бесполезно выкладывать материалы. Ты же найдёшь способ лизнуть ему сапоги.Леониду Слуцкому ...

ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

ФСБ пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета ВКС России

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России, в результате работы российских контрразведчиков вскрыты места дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым нанесены удары.

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