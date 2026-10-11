Идет эвакуация: во Владимире после ночной атаки эвакуируют горожан

После ночной атаки украинских БПЛА на Владимир идет эвакуация жителей – об этом сообщил губернатор.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о том, что в пригороде Владимира идет эвакуация жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина станет со...
- Международный ден...
- Постпред России п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым