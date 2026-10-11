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Царьград

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Идет эвакуация: во Владимире после ночной атаки эвакуируют горожан

Идет эвакуация: во Владимире после ночной атаки эвакуируют горожан

После ночной атаки украинских БПЛА на Владимир идет эвакуация жителей – об этом сообщил губернатор.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о том, что в пригороде Владимира идет эвакуация жителей.

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