DM: принц Гарри попросил экс-советников помочь ему вернуться в Британию

REUTERS/Hannah Mckay Младший сын британского короля Карла III принц Гарри обратился за советом к бывшим советникам в Великобритании относительно того, как организовать возвращение из США после "разочарования в советах американских экспертов по имиджу", сообщили в издании Daily Mail.
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