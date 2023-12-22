Ансамбль Павла Шаромова из Новосибирска вернулся с донбасских гастролей

Пять концертов дали новосибирские артисты на территории ЛНР. Вокальный квинтет спел для сотрудников ФСБ, выступил в военном госпитале, в Луганском правовом лицее имени Молодой гвардии и в малом зале Беловодского районного Дома Культуры.