Ансамбль Павла Шаромова из Новосибирска вернулся с донбасских гастролей

Пять концертов дали новосибирские артисты на территории ЛНР. Вокальный квинтет спел для сотрудников ФСБ, выступил в военном госпитале, в Луганском правовом лицее имени Молодой гвардии и в малом зале Беловодского районного Дома Культуры.
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