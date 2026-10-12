В ОПЕК отметили важность безопасного судоходства для поставок энергоносителей на встрече в Эр-Рияде. «Министры подтвердили чрезвычайную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоресурсов», — говорится в коммюнике по итогам встречи в рамках конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC).
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