В ОПЕК отметили важность безопасного судоходства для поставок энергоносителей на встрече в Эр-Рияде. «Министры подтвердили чрезвычайную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоресурсов», — говорится в коммюнике по итогам встречи в рамках конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC).