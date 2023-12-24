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5 ключевых новостей недели 18-22 декабря

5 ключевых новостей недели 18-22 декабря

Как у театра, и не только у него, поехала крыша, запуск ПСМА, возможное появление сортировочного центра Wildberries, почему власти не справляются с уборкой города от снега и летающие тарелки: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.

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