Жара Петербург пока не покидает. Летняя погода будет и на следующей неделе. Люди спасаются в Неве. Кто брезгует прыгать в воды реки, пытаются найти прохладу под зонтиками.
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Жара Петербург пока не покидает. Летняя погода будет и на следующей неделе. Люди спасаются в Неве. Кто брезгует прыгать в воды реки, пытаются найти прохладу под зонтиками.