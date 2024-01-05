«Кем мне воевать?» Залужный предложил украинским депутатам идти на фронт

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной Рады идти на фронт из-за нехватки военнослужащих<strong>Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал депутатов Верховной Рады идти на фронт из-за нехватки военнослужащих.
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