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«Кем мне воевать?» Залужный предложил украинским депутатам идти на фронт

«Кем мне воевать?» Залужный предложил украинским депутатам идти на фронт

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной Рады идти на фронт из-за нехватки военнослужащих<strong>Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал депутатов Верховной Рады идти на фронт из-за нехватки военнослужащих.

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