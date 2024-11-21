Аналитик Буйволов: на будущей неделе курс доллара опустится ниже 100 рублей

На следующей неделе можно ожидать небольшого укрепления курса рубля к мировым валютам. Курс доллара покинет трехзначные уровни, смещаясь к 99 рублям, евро опустится ниже 105 рублей, курс юаня — к 13,5 рубля.
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