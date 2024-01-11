Во Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта примут участие 10 калужских спортсменов

Во II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта примут участие 10 калужских спортсменов. Об этом сегодня, 11 января, рассказали в региональном Министерстве спорта C 9 по 18 февраля на спортивных площадках Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае будут соревноваться 2500 спортсменов изо всех регионов страны.