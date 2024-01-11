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Во Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта примут участие 10 калужских спортсменов

Во Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта примут участие 10 калужских спортсменов

Во II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта примут участие 10 калужских спортсменов. Об этом сегодня, 11 января, рассказали в региональном Министерстве спорта C 9 по 18 февраля на спортивных площадках Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае будут соревноваться 2500 спортсменов изо всех регионов страны.

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