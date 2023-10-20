В Севастополе появится новый маршрут общественного транспорта: Маршрут №98 «Маяк 1 – 5-й км. Балаклавского шоссе» соединит район бухты Казачьей, новостройки в районе улицы Комбрига Потапова и Камышового шоссе и 5-го км Балаклавского шоссе Крым Оперативный.
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