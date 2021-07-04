Происшествия

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Омские полицейские нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Как ранее сообщалось, вчера поздно вечером в ОМВД России по Омскому району обратилась жительница поселка Красная Тула с сообщением о пропаже 8-летнего сына.

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