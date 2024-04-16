Военнослужащий из Зиминского района погиб в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий Владимир Лыткин из Зиминского района. Его кончина стала тяжелой утратой для всей его семьи, родных и близких, а также для жителей его родного края.
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