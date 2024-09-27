Вагенкнехт призвала возместить ущерб, если за подрывом "СП" стоит Киев

Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" опубликовала видео ко второй годовщине диверсии.Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт на своём YouTube канале опубликовала видео в честь второй годовщины подрыва "Северных потоков".