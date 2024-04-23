Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Модернизация здравоохранения — по-прежнему в приоритете деятельности властей Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин затронул на своем сайте тему внедрения клиентских путей – новых стандартов медицинской помощи взрослым и детям.
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