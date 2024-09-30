Индия отказывается от нефти из России, но вскоре будет покупать ее все больше

Ожидается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат свои общие мощности переработки на 800 тысяч баррелей в сутки к концу 2030 финансового года, чтобы удовлетворить растущий внутренний и внешний спрос на топливо, сообщило в пятницу агентство Crisil Ratings.