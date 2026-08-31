Помидорная метеорология: как по ночной температуре понять, когда убирать томаты в теплице и открытом грунте

Каждый год конец августа превращается для огородников в один и тот же напряжённый квест. Вроде бы ещё вчера теплица напоминала тропический уголок, а сегодня прогноз уже намекает на ночные значения, от которых хочется немедленно достать укрывной материал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Приготовить салат...
- L Чтобы слива радов...
- ВК У разных огородны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым