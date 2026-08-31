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Помидорная метеорология: как по ночной температуре понять, когда убирать томаты в теплице и открытом грунте

Помидорная метеорология: как по ночной температуре понять, когда убирать томаты в теплице и открытом грунте

Каждый год конец августа превращается для огородников в один и тот же напряжённый квест. Вроде бы ещё вчера теплица напоминала тропический уголок, а сегодня прогноз уже намекает на ночные значения, от которых хочется немедленно достать укрывной материал.

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