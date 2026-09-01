Губернатор Магаданской области заверил в отсутствии энергодефицита в 2027

В 2027 году в Магаданской области откроется ЦОД мощностью 150 МВт. Дмитрий Портнов заверил, что это не повлияет на энергопоставки для инвестпроектов региона.
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