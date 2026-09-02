Путин обсудил с Кожемяко вопросы трудоустройства и реабилитации ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он обсудил с ним вопросы социальной поддержки и трудоустройства демобилизованных.
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