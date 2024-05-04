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Мбаппе выводит «ПСЖ» на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». Энрике – тренер с яйцами, он включил Килиана в ротацию». Пети о форварде парижан

«Энрике – единственный тренер «ПСЖ» в эпоху катарцев, у которого есть яйца, чтобы воплотить в жизнь то, что у него в голове.

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