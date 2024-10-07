Зеленая Деревянная Змея: гороскоп для всех знаков зодиака на 2025 год

Скоро мы встретим год Зеленой Деревянной Змеи, который обещает быть насыщенным и полным изменений. В этом году основное влияние окажет планета Юпитер, открывающая новые возможности и создающая уникальные условия для каждого знака зодиака.
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