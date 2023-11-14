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Объявлено о новой эмиграции Галкина* и Пугачевой

Объявлено о новой эмиграции Галкина* и Пугачевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА Резонансный побег бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа-комика Максима Галкина* в Израиль, а затем на Кипр обсуждают до сих пор.

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