Объявлено о новой эмиграции Галкина* и Пугачевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА Резонансный побег бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа-комика Максима Галкина* в Израиль, а затем на Кипр обсуждают до сих пор.