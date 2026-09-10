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Падчерица и Апрель: почему актриса Наталья Попова отказалась от жизни в США ради сцены и родины

Падчерица и Апрель: почему актриса Наталья Попова отказалась от жизни в США ради сцены и родины

Роль Падчерицы в сказке «Двенадцать месяцев» подарила Наталье Поповой не только всенародную любовь, но и главное личное счастье.

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