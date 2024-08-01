Новосибирский бизнес-омбудсмен помог в восстановлении прав фермера на стадии уголовного судопроизводства

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату поступила жалоба от представителя главы крестьянского фермерского хозяйства на действия (бездействие) сотрудников районного следственного отдела ОМВД при рассмотрении материалов уголовно-процессуальной проверки по исполнению условий договора поставки зерна.