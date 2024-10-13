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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальверде о «Реале»: «Некоторым игрокам незачем защищаться. Я не против побегать за наших нападающих, чтобы они этим воспользовались»

«Есть игроки, которым незачем защищаться… Лично я не против побегать за наших нападающих, чтобы они могли этим воспользоваться.

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