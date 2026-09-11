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SUSANIN

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Более 233 млн рублей готовы направить на содержание автодорог Глазова

Более 233 млн рублей готовы направить на содержание автодорог Глазова

Глазов. Удмуртия. В Глазове на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог готовы направить 233 млн 212 тыс.

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