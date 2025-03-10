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Стало известно, когда Тюкавин вернется в Россию после операции

Стало известно, когда Тюкавин вернется в Россию после операции

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что нападающий московского клуба «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин 11 марта вернется в страну после операции в Германии.

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