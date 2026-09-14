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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» продлил контракт с Эстлундом на 8 лет. Кэпхит – 6,6 млн долларов

22-летний нападающий Ноа Эстлунд подписал новый контракт с « Баффало ». Срок соглашения рассчитан на 8 лет – до конца сезона-2034/35.

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