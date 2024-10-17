Измена Мазепы: почему гетман предал Петра I

Иван Степанович Мазепа, гетман Войска Запорожского – одна из самых заметных фигур петровской эпохи. Как известно, сначала он «присягал» на верность Петру I, но во время войны со шведами переметнулся на сторону короля Карла XII.
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